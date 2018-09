Zimmern Notruf absetzen klappt schon gut

Jugendwart Andreas Roth erklärte den Kindern im Gerätehaus zunächst die Aufgaben der Feuerwehr. Die Kinder kannten sich aber bereits bestens aus und brachten auch ihr eigenes Wissen mit ein.

Die Zimmerner Gesamtwehr mit den Abteilungen Zimmern, Flözlingen, Horgen und Stetten hat insgesamt 110 Aktive, zudem acht Einsatzfahrzeuge. "Vier davon stehen in Zimmern", erklärte Roth. Auch eine Jugendwehr gibt es. Kinder ab zehn Jahren können hier mitmachen. Es waren auch einige Jungs und Mädels der Jugendwehr anwesend und unterstützten Andreas Roth bei seinen Erläuterungen.

Spannend wurde es, als die Kinder selbst einen Notruf an die Leitstelle in Rottweil absetzen durften. Gekonnt beantworteten sie die Fragen, die der Leitstellendisponent stellte. Was ist passiert? Wo ist es passiert? Sind Personen zu Schaden gekommen? Nachdem alle Fragen beantwortet waren, alarmierte der Leitstellendisponent die Abteilung über den Funkmeldeempfänger – natürlich nur als Proberuf. Denn den Fahrzeugbrand vor dem Feuerwehrhaus gab es ja zum Glück nicht wirklich, was einige Kinder schade fanden. Sie hätten wohl gerne die Einsatzkräfte anrücken sehen... Als nächstes zeigte Andreas Roth die verschiedenen Fahrzeuge und erklärte, wann sie zum Einsatz kommen. "Die Drehleiter ist die Königin der Fahrzeuge", sagte er, und die Kinder staunten, was die Feuerwehr für ihre Einsätze so alles an Gerätschaften dabei hat.