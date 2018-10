Zimmern Nichts hineinfressen

Nach dem eindrücklich gespielten Theaterstück, in dem ein magersüchtiges und ein von Bulimie betroffenes Mädchen ihre Geschichte erzählen, suchten die Schauspielerinnen im Klassenverband das Gespräch mit den Jugendlichen. Offen wurde dabei darüber geredet, was man "zum Kotzen" findet und was man "in sich hineinfrisst". Aber es wurde auch überlegt, was davor schützen könnte, in eine solche Sucht zu geraten.

Vor allem der verantwortungsvolle Umgang mit der Sprache wurde hervorgehoben. Deutlich wurde, dass jeder Mensch so in Ordnung ist, wie er ist und dass nicht alle die gleiche Figur haben müssen. Die Überlegung, worauf jeder bei sich stolz sein kann, rundete das Gespräch ab.