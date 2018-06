Zimmern Nach zehn Sekunden steht erster Eindruck fest

Das Training von Alltagskompetenzen war das Thema der Einheit, die sich mit jeweils zwei Schulstunden über einen Zeitraum von fünf Wochen erstreckte. Jochen Hermann, Inhaber der Tanzschule Herzig in Rottweil hat sich des Themas angenommen und sprach die Jugendlichen so an, die sie ihn sofort akzeptierten und sich bereitwillig auf das etwas ungewöhnliche Thema einließen.

Unter anderem ging es um Themen wie "Mein erster Eindruck", "Was ist wichtig bei einem Vorstellungsgespräch?", "Meine Körperhaltung" und anderes. Zentrales Thema war die Vorbereitung eines Bewerbungstrainings im Hinblick auf Praktikum und Beruf. Praktische Übungen unterstützten den Unterricht. Die Schüler absolvierten Tests, die ihnen halfen, genau hinzuschauen. Sie lernten, dass sich der erste Eindruck, den man von einer Person gewinnt, in den ersten zehn Sekunden entsteht. Deshalb sei es wichtig, dass man sein Äußeres der jeweiligen Situation anpasse, so Hermann. Weiter sei es entscheidend, gut vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch zu gehen, um das Gespräch aktiv mitgestalten zu können.

"Wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus?" war ein weiteres Thema, ebenso wie die Fragen: "Wieviel Geld brauche ich, um meine Grundversorgung zu sichern?" und "Was kann ich mir später einmal leisten?"