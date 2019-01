Zimmern Mit der Erfahrung aus 90 Jahren

Schriftführer Reiner Haas ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Er ging auf die Einsätze, Arbeitsdienste und auf verschiedene Veranstaltungen ein.

Frank Hauser verwies in seinem Kassenbericht auf ein Plus im vergangen Jahr. Die einwandfreie Kassenführung wurde ihm von den Kassenprüfern Harald Schondelmaier und Philipp Sigel bestätigt.

Bei den Ehrungen wurde Heinz Hauser für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. In seiner Feuerwehrlaufbahn habe dieser nicht nur die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold erhalten, sondern auch 15 Jahre lang im Gesamtausschuss der Feuerwehr mitgewirkt. Seit 18 Jahren ist Hauser der Gerätewart der Abteilung. Grießhaber lobte ihn als einen "Feuerwehrmann mit Leib und Seele". Eine Ehrung für 50 Jahre in der Feuerwehr erhielt Rudi Glatz. Zu seiner Feuerwehrhistorie gehören neben Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold auch die langjährige Tätigkeit im Gesamtausschuss. Dort war Glatz 14 Jahre lang Kassier.