Zimmern Miniwelt fasziniert noch immer

Zimmern-Stetten. "Doch bis Weihnachten schaffen wir das leider nicht", bedauert der Vorsitze Christian Eckel.

Am ersten Adventswochenende, am Sonntag, 2. Dezember, wird der internationale Tag der Modelleisenbahn begangen. Und auch der Stettener Verein öffnet an diesem Tag seine Pforten zu einem Bastelnachmittag für interessierte Kinder ab sieben Jahren. Seit Generationen begeistert die Miniaturwelt Groß und Klein. "Die Modelleisenbahn kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Rund 125 Jahre ist es her, dass die Firma Märklin auf der Leipziger Messe eine Lok mit Wagen vorstellte, die vor staunendem Publikum auf einem Schienenkreis ihre Runden drehte. Es war die erste Systemeisenbahn und das Startsignal für die Serienfertigung. Mehr als ein Jahrhundert schon hat die Modelleisenbahn ihren festen Platz unter dem Weihnachtsbaum und im Hobbykeller, sie faszinierte Väter und Söhne gleichermaßen und in nicht selten auch Töchter", heißt es zum "Tag der Modelleisenbahn".

Alle, die gerne basteln, sind am 2. Dezember von 14 bis 17 Uhr im Stettener Rathaus willkommen, um ein wenig von der Faszination Modelleisenbahn mit nach Hause zu nehmen. Für den Bastelnachmittag wird um Anmeldung unter Telefon 07422/24 44 65 oder per Mail unter christian.eckel@messtetten.de gebeten. Über Weihnachten, Silvester und Neujahr öffnen die Modellbahnfreunde erstmals ihre Anlage parallel zur Beuter-Krippe, die ebenfalls im Rathaus untergebracht ist.