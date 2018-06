Zimmern Minister Hauk gratuliert Schülern

Neben einer umfassenden Wissensvermittlung rund um das Thema Streuobst werden die Kinder immer aktiv beteiligt, so der Bericht. Während der jährlichen Herbstwanderung finden die ersten großen Apfelsammlungen mit allen Schülern statt. Mittags sammeln Eltern, Lehrkräfte und Kinder in den Ortschaften. Den aus den Äpfeln gewonnenen Apfelsaft verkaufen die Kinder zugunsten weiterer außerschulischer Projekte. So wurden in den vergangenen Jahren auf dem Schulgelände mehrere Apfelbäume gepflanzt, ein Insektenhotel sowie eine Kräuterspirale aufgebaut und rund um das Schulhaus Wildblumenwiesen gesät. Seit Kurzem bereichern zwei Bienenvölker und ein Hochbeet den Schulalltag.