Zimmern Mariä Lichtmess einst Zäsur

Ende der Winterpause

Mariä Lichtmess am 2. Februar bildet eine Zäsur im Kalender, die nicht nur die Weihnachtszeit endgültig abschließt, sondern die vor allem in der Landwirtschaft große Bedeutung hatte. An Lichtmess begann das neue bäuerliche Arbeitsjahr und beendete die 84-tägige Winterpause, deren Anfang traditionell der Martinstag, also der 11. November bildete. Waren dort die Saisonarbeitskräfte entlassen worden, wurden sie an Lichtmess wieder eingestellt, was zu Wanderbewegungen von Arbeitssuchenden führte. Geselligkeiten begleiteten das Geschehen, Märkte fanden statt, in einigen reformierten Gebieten wurde das katholische Marienfest demonstrativ zum Fastnachtstermin umfunktioniert.

Werner Mezger, bekannt durch Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen, ist Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa.