Zimmern Lochfraß sorgt für Probleme

Zimmern o. R. (kw). Es gibt nicht nur einen Vielfraß, auch ein Lochfraß kann große Probleme bereiten. Insbesondere an Wasserleitungen im Untergrund. In einem Teilbereich der Niedereschacher Straße in Horgen treten seit den Straßenbelagsarbeiten vor einigen Jahren durch den Landkreis verstärkt Rohrbrüche auf. Folge: Es fallen hohe Reparaturkosten an.