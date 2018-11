Zimmern Leckere Kartoffelgerichte gibt es auf der ganzen Welt

Schon im Frühjahr wurden Kartoffeln im Hochbeet der Schule angepflanzt und im Herbst gemeinsam geerntet. Auch die Ausstellung im Landratsamt rund um die "Tolle Knolle" standen auf dem abwechslungsreichen Programm. Begeistert und mit viel zusätzlichem Wissen wurde nun das Abschlussfest gefeiert.

In verschiedenen Kleingruppen bereiteten die Schüler mit Unterstützung einiger Mütter, Lernbegleiterin Heidrun Harr und der Köchin Birgit Jauch verschiedene Köstlichkeiten mit eigenen Äpfeln und Kartoffeln zu. Besonders gefragt war die Gruppe der arabischen Spezialitäten, die von einer syrischen Mutter angeleitet wurde. Neugierig besuchten sich die einzelnen Gruppen immer wieder gegenseitig und schauten nach, was es später alles zu essen geben würde. Am Ende des ereignisreichen Vormittags gab es an der schön eingedeckten Tafel für Kinder und Helferinnen ein dreigängiges Kartoffel-Apfel-Menü aus der Vorspeise schwäbische Kartoffelsuppe, der Hauptspeise: arabische Spezialitäten mit Kartoffeln, Polenta und Couscous und als Dessert österreichischen Apfelkuchen, schwäbische Apfel-Bollen und getrocknete Apfelchips. Auch die anderen Klassen und Lehrkräfte bekamen etwas vom reichhaltigen Buffet ab.