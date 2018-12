Zimmern Lausbuben-Geschichten erfreuen

Im Rahmen der liebevoll umgesetzten und witzigen Inszenierung von "Oma! schreit der Frieder" nach dem gleichnamigen Buch von Gudrun Mebs schlüpfte er in die Rolle des von Streichen genervten Hausmeisters und begeisterte die Kinder mit einem belebten Tischtheater.

Drei Geschichten vom "frechen Lausbub" und seiner Oma, die neben der vielen Hausarbeit immer auch Zeit für die Ideen ihres Enkels findet, ließen lautes Gelächter in der Schule widerhallen, so der Bericht.

Christoph Frank versteht es bestens, die Kinder mit der Kunst des Bauchredens und verschiedenen Stimmvariationen in seinen Bann zu ziehen. Die Kinder tauchten ein in Frieders Welt, in welcher Pakete laufenlernen, in alltäglichen Hinterhöfen arabische Wüsten entstehen, Kamele durch das Küchenfenster schauen und Geister ihr Unwesen treiben.