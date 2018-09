Zimmern Langjährige Blutspender geehrt

Das sei immer ein sehr angenehmer Punkt, meinte Bürgermeisterin Carmen Merz. Als frühere DRK-Geschäftsführerin weiß sie natürlich ganz besonders um die Bedeutung des Blutspendens und kennt sich in dieser Materie bestens aus. "Blut ist nur durch Blut zu ersetzen und darum ist das Blutspenden so wichtig", erklärte sie. Merz appellierte an alle Bürger, fleißig Blut zu spenden. Den Geehrten sagte sie ein herzliches Dankeschön.

Zehn Mal gaben bisher Marielene Broghammer-Bantle, Jürgen Fetzer und Michael Rohloff von der lebenswichtigen Flüssigkeit ab. Rolf Amann und Rainer Kammerer waren schon 25 Mal beim Blutspenden.