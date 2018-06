Zimmern Kommt Baustelle in Ortsmitte bald zurück?

Rund zwei Jahre nach der Fertigstellung der neuen Ortsmitte ist klar: Kreisverkehr, Pflastersteine und Tempo 30 konnten nicht dazu beitragen, die Blechlawinen, die jeden Tag durch Zimmern rollen, merklich zu reduzieren. Vielmehr ist es gerade der Pflasterbelag, der die Autos ausbremsen und die neue Ortsmitte optisch aufwerten sollte, dem hohen Verkehrsaufkommen aber scheinbar nicht gewachsen ist. Während der Pfingstferien waren Straße und Kreisverkehr ausgebessert worden, Plastersteine hatten sich abgesenkt.

"Die nächsten zwei Jahre hält das, aber für einen längeren Zeitraum? Da kann ich keine Auskunft geben", antwortet Ortsbaumeister Georg Kunz auf die Frage, ob die Mängel am Belag in der Ortsmitte denn nun endgültig behoben seien. Das Thema Verkehr ist in Zimmern mit einer gewissen Brisanz verbunden. Auch der Gemeinderat hat die Blechlawinen im Auge, die – so scheint es – auch deshalb eher mehr werden, weil sich die Kundschaft nach dem Abriss des Kauflands auf der Saline in den Zimmerner Steinhäuslebühl verlagert hat. Und: Das wachsende Gewerbegebiet Inkom dürfte ebenso dazu beitragen, dass die Verkehrsbelastung für den Ort weiter steigt. Die Leidtragendenden sind vor allem diejenigen, die entlang der Hauptstraße wohnen.

Welchen Beeinträchtigungen die Anwohner ausgesetzt sind, durften während der Pfingstferien aber auch jene erleben, die entlang der Umleitungsstrecke wohnen. In der sonst so ruhigen Lembergstraße, im Finkenweg oder "Im Wolf" zog sich vor allem am Samstag eine Karawane durch, die den einen oder anderen Anwohner dazu veranlasste, dem Schwarzwälder Boten Unmut zu äußern.