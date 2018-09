Zimmern Kinder sorgen für viel Betrieb auf den Plätzen

Doch die hoch motivierten Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren ließen sich von diesem kühlen Septembermorgen nicht beeindrucken und konnten es kaum erwarten, in Gruppen eingeteilt, sich mit ihren Trainern auf die sechs Plätze des Vereins zu verteilen und unter geduldiger Anleitung des Jugendtrainers Werner Kutschbach und seinen Co-Trainern aus der Herrenmannschaft die Schläger zu schwingen, die Techniken der Vor- und Rückhand, des Aufschlags und des Spiels von der Grundlinie zu erlernen. Für viele war es ein "Heimspiel", hatten sie doch schon im vergangenen Jahr am Tennis Event Tag und an den zahlreichen Tennisveranstaltungen des TC Zimmern-Horgen teilgenommen. Einige jüngere Kinder, die vom Toben auf dem Platz müde geworden waren, konnten sich unter Anleitung zweier Tennismütter an einer künstlerischen Alternative versuchen. Für die Stärkung der künftigen Tennisprofis war mit Frühstück, Mittagsessen und krönender Eisschlacht bestens gesorgt. Die Veranstaltung endete in großer Runde mit zufriedenen und glücklich erschöpften Kindern und Eltern. n Auch in der Winterpause geht es weiter mit dem Tennisspiel beim Tennis-Club Zimmern-Horgen. Der Jugendtrainer bietet mittwochs und freitags Training in der Horgener Sporthalle sowie jederzeit in Absprache nach privater Hallenanmietung an. Weitere Informationen gibt es online unter www.tczh.de.