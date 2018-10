Zimmern Jetzt muss es nach Plan laufen

Zwei ganz dicke Brocken prägen den Zimmerner Haushalt 2019. Größte Investition im kommenden Jahr ist der Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung mit fünf Gruppen. 3,5 Mio. Euro sind dafür auf der Ausgabenseite im Haushalt eingestellt. Im Gegensatz zu den Ausgleichsstockmitteln stehen beim Kindergartenvorhaben Zuschüsse in Höhe von 433 000 Euro aus dem Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes fest. Die Sanierung der Rathausstraße in Zimmern ist das zweite große Projekt. Der Austausch des Kanals und die Erneuerung der Straße verursachen Kosten in Höhe von 889 000 Euro.

Die vorgesehene Rieseninvestition im Jahr 2020/2021, der Neubau der Drei-Feld-Sporthalle, wirft bereits ihre Schatten voraus: Der Haushaltsplan für das kommende Jahr enthält eine Planungsrate in Höhe von 165 000 Euro. Die energetische Sanierung des gemeindeeigenen Gebäudes im Stettener Mühlenweg schlägt mit 140 000 Euro zu Buche. Im Teilort Stetten steht auch die Einrichtung einer Kindergartengruppe an. Der Aufwand dafür wurde mit 58 000 Euro beziffert. Mit 18 000 Euro wird die Maßnahme gefördert.