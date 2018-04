Zimmern Inkom: Nachwehen im Gemeinderat

Die Zerreißprobe kam dann aber gleich kurz danach. Balke griff in ihrer Erklärung direkt einen Ratskollegen ("Bei einer akademischen Vorbildung hätten wir ein höheres Niveau in der sachlichen Auseinandersetzung erwartet") für dessen Äußerungen an, ohne ihn beim Namen zu nennen. Es brauche sich niemand für sie oder ein anderes Mitglied dieses Gremiums zu schämen, "nur weil wir zufällig aus Sorge um das Wohl dieser Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger, von denen wir alle zur Vertretung ihrer Interessen gewählt worden sind, eine von der Verwaltung abweichende Meinung vertreten und auch weiter vertreten."

Ratsmitglied Wolfgang Schmutz hatte einzelnen Gemeinderäten die Verletzung der Geheimhaltungspflicht vorgeworfen und in diesem Zusammenhang die Formulierung "Ich schäme mich dafür" gebraucht. Es sei stillos und abqualifizierend, "jemand wegen einer nicht genehmen, abweichenden Meinung in so abwertender und damit auch persönlich beleidigender Art anzugehen", klagte Balke.

Zum Hintergrund: Die Ratsmitglieder Balke und Scherfer äußerten sich wenige Tage vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung neben weiteren Zimmerner Bürgern zu Aussagen des Rottweiler Oberbürgermeisters Ralf Broß zur Höhe des Gewerbesteuersatzes und der Aufteilung der Gewerbesteuer in einem Leserbrief. Insbesondere dieses Vorgehen prangerte Professor Schmutz an.

Dagegen wehrten sich Balke und ihre fünf Kollegen und Kolleginnen: Die Behauptung, Zimmerner Gemeinderäte hätten ihre Geheimhaltungspflicht verletzt und vorab über die Planungen öffentlich geredet und damit erst diese ganze kontroverse Diskussion provoziert, sei schlichtweg falsch und müsse daher zurückgewiesen werden. Zuerst sei Herr OB Broß mit einem wohl nicht abgesprochen Statement "auf seine bekannt charmante Art" an die Öffentlichkeit gegangen. Erst danach – das sei nachweisbar – hätten sie sich dazu öffentlich geäußert. Balke weiter: "Eine andere Plattform zur öffentlichen Darlegung einer abweichenden Meinung blieb uns ja gar nicht. Hier sind wir nur froh, dass die Presse unsere abweichende Meinung sogar ungekürzt gedruckt hat." Die Gruppe der Gegner der beschlossenen Lösung – sie stellen im Gremium zahlenmäßig ein Drittel dar – kartete in der Erklärung auch nochmals zur Sachthematik nach. Nach wie vor bestünden Besorgnis und erhebliche Zweifel an der Richtigkeit dieser Entscheidung, so die Aussage. Bei allen wortreichen Ausführungen habe bisher niemand wirklich nachvollziehbar begründen können, warum eine grundsätzliche Änderung überhaupt absolut unumgänglich sei und ob die Gemeinde, was sie nach wie vor für wahrscheinlicher halten, erheblich bei diesem Deal draufzahle und damit Schaden nehme.

Weiterer Einwand: Bei den Flächen im Inkom handle es sich immer noch um Gelände der Gesamtgemeinde Zimmern, Flözlingen, Horgen und Stetten, auch wenn diese teilweise nicht der Gemeinde, sondern Bürgern gehörten.

"Es war eine emotionale Diskussion", äußerte dazu Bürgermeisterin Carmen Merz. Mehr wollte sie nicht sagen. Aus der Ratsrunde meldete sich nur noch Hans – Georg Scherfer zu Wort. "Ich war bisher der liebe Schorsch, doch das wird sich gegebenenfalls ändern", kündigte dieser an. Anschließend folgte noch eine nichtöffentliche Sitzung. Vielleicht war dieses Statement dort nochmals Thema?