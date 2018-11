Zimmern In Zimmern den richtigen Riecher

Heute zählt die Firma mit mehreren Ladengeschäften nach eigenen Angaben zu den größten Bettenfachhändlern in Baden-Württemberg. "Das Gewerbegebiet Steinhäuslebühl war damals noch eine richtige Diaspora, nur das Kaufhaus Extra war da", erinnert sich der Unternehmer an seinen Start in Zimmern. Schon frühzeitig hatte er Ausschau nach weiteren Standorten gehalten. In Zimmern habe es von Anfang an funktioniert, erwähnt der gebürtige Stuttgarter. Mittlerweile ist Prinz in Zimmern Eigentümer von vier Grundstücken, die teilweise eigenbetrieblich genutzt werden, zum Teil auch an andere Firmen vermietet sind. Seit 15 Jahren ist das Bettenfachgeschäft zusätzlich noch im Internet präsent. "Ohne das geht es heute nicht mehr, in diesem Bereich hat es ebenfalls einen Strukturwandel gegeben" , so der 57-Jährige. Den Internetshop leitet sein Sohn Philipp. Er wird auch den gesamten Betrieb übernehmen. Die Unternehmensnachfolge ist also geregelt.

Der Mitbegründer des Zimmerner Handels- und Gewerbevereins, er hat den Verein viele Jahre geleitet und steht nach einer Pause wieder an der Spitze, ist praktisch in einem Bettenhaus aufgewachsen. Sein Großvater habe bis in das hohe Alter in der Landeshauptstadt ein großes Bettenhaus geführt. Weil die Nachfolgeregelung aber nicht geklärt gewesen sei, habe das Unternehmen weder seine Mutter noch er übernehmen können. "Ich habe 1988 in Balingen bei Null angefangen", betont der Liebhaber klassischer Musik. Seine äußerst knapp bemessene Freizeit verbringt er in der Natur beim Wandern und beim Musikhören. Hierbei finde er die nötige Entspannung.

Neben Zimmern betreibt Prinz Geschäfte in Schiltach und Jestetten an der Schweizer Grenze. Wegen nicht optimaler Räumlichkeiten und erforderlicher größerer Baumaßnahmen zieht sich Prinz aus Balingen 2019 zurück. Die Ansiedlung in dem kleinen badischen Ort an der Grenze zu den Eidgenossen bezeichnet der Unternehmer als "wahren Glücksgriff". 90 Prozent des dortigen Umsatzes entfielen auf Geschäfte mit Schweizer Kunden.