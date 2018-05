Zimmern In der "Arche" stehen Sanierungsarbeiten an

Weil in 2017 keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen anfielen, konnten 7600 Euro der Rücklage zugeführt werden. Nur eine Reparatur am Deckel des Flügels im Johannesaaal war zu verzeichnen. Der Arche-Kulturausschuss beteiligte sich mit 1000 Euro an den Kosten.

Im laufenden Jahr sieht es wieder anders aus. Der Wirtschaftsplan 2018 enthält Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 12 000 Euro. Mehrere Ersatzmaßnahmen und Reparaturen im Heizungs- und Sanitärbereich sind geplant. Der Abmangel mit Berücksichtigung der Kegelbahngebühren betrug im vergangenen Jahr 51 580 Euro.

In 2018 kalkuliert man laut Klingler mit einem Verlust von 53 140 Euro. Diesen teilen sich die beiden Kirchengemeinden (jeweils 35 Prozent) sowie die bürgerliche Gemeinde (30 Prozent).