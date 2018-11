Zimmern Im Stettener Bootshaus wird es adventlich

Das Motiv, das Einladung und Plakat ziert, ist als Bild in der Ausstellung im Bootshaus an der Eschach zu finden, und natürlich noch viele weitere Bilder. Mit und ohne Schnee. Weihnachtlich, aber auch sommerlich. Es gibt eine ganze Menge zu entdecken im alten Bootshaus, das die Künstlerin als Atelier nutzt. Neben bemalten Steinen und Türschildern gibt es Windlichtgläser, Adventskränze, kleine Holzfiguren, gehäkelte Pilze und vieles mehr.

Am kommenden Freitag, 23. November, von 14.30 bis 19 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 18 Uhr ist ihre Ausstellung im Bootshaus in der Grundstraße 23 in Stetten geöffnet. Auch weitere Aussteller hat Silke Mager in diesem Jahr dabei. So wird Karin Mager Kräuter und Liköre anbieten, die Buchbinderin Valerie Broghammer hat feine Geschenke aus Papier dabei. Zudem kann man an beiden Tagen auch im gemütlich eingerichteten Adventscafé verweilen.