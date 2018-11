Zimmern Im Langen Weg bald Fuß vom Gas

Bei der jüngsten Verkehrsschau seien die Verkehrsexperten erstaunt gewesen, dass dieser Straßenabschnitt noch nicht in die Liste der 30er- Zonen aufgenommen worden sei, berichtete Ortsvorsteher Reiner Haas. In dem Bereich sei dies möglich, sofern der Ortschaftsrat dafür plädiere, habe es geheißen. Auch für weitere Strecken hätte das Gremium gerne eine Geschwindigkeits-Beschränkung. So schilderte Ratsmitglied Matthias Seelinger-Bick die Situation im Bereich des Gasthauses "Hirsch" bis zur Kreuzung. Ab der Verkehrsinsel gäbe es keine Querungsmöglichkeit mehr, warf Thomas Bausch ein. Der Ortsvorsteher wies darauf hin, dass der Antrag des Gremiums, dort eine 30er-Zone auszuweisen, erst vor einem halben Jahr abgelehnt worden sei. "Dann machen wir nächstes Jahr gleich wieder einen Vorstoß", regte Bausch an.