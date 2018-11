Zimmern "Ich hab’s sogar rascheln gehört"

Ähnlich, wenngleich deutlicher, äußert sich die Unternehmenskommunikation auch auf unsere Nachfrage. Diese betont in einer Stellungnahme, dass es sich aus ihrer Sicht "in keiner Weise" um eine Betrugsmasche handle. "Vielmehr sehen wir einen alltäglichen Irrtum, der völlig unabhängig von unserem Geschäft, bundesweit im Einzelhandel so oder so ähnlich immer mal wieder vorkommt: Man bezahlt, erhält das Wechselgeld und zweifelt, ob die Summe so stimmt, weil man vermeintlich mit einem anderen/größeren Schein bezahlt hat."