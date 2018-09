Eine Bergtour im Allgäu machten am letzten Samstag die Horgener Jedermannsturner. Mehr als 50 Personen waren mit dabei. Wie in jedem Jahr ist der Schulhof früh morgens Treffpunkt des von Alfred Merkle und Herbert Staiger schon mehrfach organisierten Ausflugs. Diesmal ging es nach Immenstadt am Alpsee. Dort konnte man den Almabtrieb bestaunen oder mit der Doppelsesselbahn zur Bergstation Mittag fahren. Von dort aus führte die Wanderroute über das Bärenköpfle zur ersten Brotzeit. Weiter ging’s dann über das Steinköpfle zum Stuiben und daraufhin zurück zur Bergstation. Einige liefen dann noch hinunter zur Mittelstation zum gemeinsamen Schoppen. Beim Eintreffen am Bus wurden dort Tische und Bänke aufgestellt und es wurde obligatorisch gegrillt. Nach einem schönen, mitunter auch nebligen Tag folgte die Rückreise. Foto: Neff