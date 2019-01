Zimmern Horgener Abteilung erhält Verstärkung

16 Mann absolvieren momentan ihren Dienst in der Abteilung, die gleich zu Jahresbeginn Verstärkung bekommt: Marius Eberlein wird von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln. So können in diesem Jahr mindestens zwei Mann an der Grundausbildung teilnehmen.

Zu fünf Einsätzen musste die Abteilung im vergangenen Jahr ausrücken. Etwa 1072 Stunden kamen in 16 Übungs- und Sonderdiensten zusammen. Auch wurde interkommunal mit der Feuerwehr Rottweil, Abteilung Hausen, ein Dienst absolviert.

Stolz ist man auf die Renovierungs- und Umbauaktion im Gerätehaus, die nach 40 Jahren dringend erforderlich gewesen sei. So wurde neben Sanitäranlagen auch das Büro auf aktuellen Stand gebracht. Dabei lobte Schuler die Zusammenarbeit unter den Kameraden sowie mit der Gemeindeverwaltung. So sei die Aktion innerhalb eines Monats erledigt gewesen.