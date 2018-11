Zimmern Heile Männerwelt gerät ins Wanken

Auch in den Meinungsumfragen schneiden die Damen sehr gut ab und die Hälfte der Gemeinderatssitze scheint der Frauenliste sicher zu sein. Dies ist Grund genug für Bürgermeister Gscheidle, den Vormarsch der resoluten "Emanzen" im Wahlkampf zu bremsen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. n Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 18. November, von 14 bis 16 Uhr und am Samstag, 24. November, von 10 bis 14 Uhr in der Flözlinger SV-Halle, Kaiserstraße 6, statt. Premiere ist am Samstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr bei der Weihnachtsfeier des SV. Weitere Aufführungstermine: 16. Dezember, ab 15 Uhr (Seniorennachmittag); Sonntag, 23. Dezember, 15 Uhr; Mittwoch, 26., Freitag, 28., und Samstag, 29. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr; Sonntag, 30. Dezember, ab 15 Uhr; Freitag, 4. Januar, und Samstag, 5. Januar, ab 19.30 Uhr und sowie am Sonntag, 6. Januar, um 15 Uhr.