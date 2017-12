Zimmern Gute Musik für einen guten Zweck

Zimmern-Stetten. Die vierköpfige Band hat sich für das Benefizkonzert ein außergewöhnliches Programm ausgedacht. So wurde die Cellistin Sophia Trensch miteinbezogen, die die ausgewählten Stücke sowohl in den ruhigeren Phasen klangvoll umgab, als auch die Lieder mit Pep unterstützte.

Ihrer Linie treu, coverten "Broken Silence" bekannte Songs von "Nothing Else Matters" von Metallica bis "Hallelujah" von Jeff Buckley. Dabei trugen sie die Stücke in ihrer typischen Interpretationsweise vor, um damit ihren Charakter als bekannt rockige Band beizubehalten, stellte sie dennoch in eine besinnliche Atmosphäre.

Was das Publikum zusätzlich beeindruckte: Immer wieder wechselten die Tonkünstler untereinander die Instrumente. Demnach überzeugten die Sängerin Christina Schaumann ebenso am Akkordeon wie Sänger Henrik Noder zwischendurch am Klavier, Marcel Mauch übernahm neben dem Akustikbass bei einem Musikstück die Gitarre und auch Schlagzeuger Patrick Held bewies Multifunktionalität, als er während des Schlagzeugspielens auch Percussion-instrumente bediente.