Zimmern Geschlossen und transparent

Im Alter von 27 Jahren machte er sich selbstständig und gründete sein eigenes Atelier. Zahlreiche Auftragsarbeiten hat er seitdem für öffentliche Einrichtungen, Kommunen, Kirchengemeinden, Privatpersonen und Firmen ausgeführt. Die Referenzliste ist lang und sie betrifft Objekte in der ganzen Welt. Sie zeigt aber auch auf, wie sich der ursprüngliche Kunstglaser stetig weiterentwickelt hat. Dies betrifft einmal die verwendeten Werkstoffe, aber auch die angewandten Arbeitstechniken. Schweißen hat sich der Tüftler selbst beigebracht.

In den ersten Jahren seiner Selbstständigkeit hat der Zimmerner Fenster und Wände gestaltet und auch Auftragsarbeiten für bekannte Glaskünstler übernommen. Dazu kamen Betonglasarbeiten. So arbeitete der Experte für Betonglastechnik zweimal in Kenia in den Kitengela-Glass-Studios. In der Folgezeit kam die künstlerische Ader immer mehr zum Vorschein.

Bippus wandte sich anderen Werkstoffen zu. Eine Kugelkomposition aus Kunststein steht unter anderem in der Fußgängerzone von Schramberg. Für die Caritas Stiftung Lebenswerk Zukunft hat Bippus in Stuttgart eine Stifterpyramide geschaffen.

Seine neue Beschäftigung: Bippus arbeitet an Glas-Edelstahl-Kompositionen: aus seiner Sicht eine neue Formensprache. Die Glaskanten reflektieren das Licht. Sie sind wichtigster Faktor dieser neuen Gestaltung. Danach hält er die Motive mit der Kamera aus seinem Blickwinkel fest und überträgt die Motive auf Fotopapier oder Leinwand. Es entstehen ganz neue Eindrücke und Stimmungen.

Doch schon wartet die nächste spannende Herausforderung auf den immer noch sehr agilen Künstler: Bippus will virtuelles Malen und Gestalten in bisherige Arbeitsprozesse einfließen lassen.