Zimmern Gerold Teufel gibt seinen Vorsitz ab

Neben diesen wichtigen personellen Weichenstellungen werden sich die Christdemokraten auch mit aktuellen politischen Themen beschäftigen. So berichtet der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Stefan Teufel über seine Arbeit im Landtag und wird dabei als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion auch auf die Situation der ärztlichen Versorgung eingehen. Eine Aussprache darüber wird genauso stattfinden wie über den Bericht aus dem Gemeinderat, der als weiterer Tagesordnungspunkt Teil der Mitgliederversammlung sein wird. Schließlich wird der CDU-Ortsverband die Sommertour des Bundestagsabgeordneten Volker Kauder vorbereiten. Sie steht in diesem Jahr unter der Überschrift "Ländlicher Raum – unsere Heimat in Zukunft" und will auf "die ganz speziellen Fähigkeiten und Möglichkeiten unseres ländlichen Raumes" hinweisen.