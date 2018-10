Zimmern Gemeinschaft steht im Fokus

Zimmern o. R. Der Elternabend der KJG Zimmern startete mit einem Gottesdienst unter dem Motto "Gemeinschaft". Um zu verdeutlichen, was Gemeinschaft alles bewirken kann, hatten die Gottesdienstbesucher die Aufgabe, einzelne elektrische Kabel aneinander zu halten, so dass am Ende eine kleine Glühbirne leuchtete. Die erfolgreich gemeisterte Aufgabe brachte wiederum die Gesichter der KJGler zum Strahlen.