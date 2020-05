Zimmern Gedrückte Stimmung am ersten Schultag nach Corona-Pause

Ziel: Möglichst wenig direkter Kontakt

Im Foyer trennen Tische die Laufwege, auf dem Fußboden weisen weiße Pfeile und Linien den Weg. An den Toiletten sind Hinweisschilder und "Ampeln" angebracht, da jeweils nur eine Person die Toilettenanlage nutzen darf. Am Eingang stehen Desinfektionsmittel und ein Tisch, auf dem es Anleitungen und Material zum Maskennähen gibt. Immerhin 400 selbstgenähte Masken konnten in den vergangenen Wochen von der Zimmerner Schule an die Polizei, die Altersheime, Physiopraxen und andere abgegeben werden – als Spende versteht sich, lässt Jan Hofelich wissen.

Alles ist darauf ausgerichtet, dass sich die Schüler so wenig wie möglich begegnen, weder im Schulhaus, noch auf dem Pausenhof. Bunte Linien sind auch dort auf den Boden gesprayt, um Abstandsorientierung zu geben. 23 Schüler werden derzeit wieder unterrichtet, in zwei Klassenzimmern. Die Tische, an denen Namensschilder der Schüler angebracht sind, stehen in großen Abständen. Einen Mundschutz müssen die Jungs und Mädels während des Unterrichts nicht tragen. "Auf dem Weg ins Klassenzimmer ist der Mundschutz Pflicht, wenn sie aber an ihrem Platz sitzen, dürfen die Schüler ihn abnehmen", erklärt der Schulleiter und betont, dass man die Hygieneregeln gemeinsam mit den Schülern mehrfach durchgesprochen habe.

Auch Bürgermeisterin Carmen Merz machte sich ein Bild vor Ort und hieß die Schüler willkommen. Zudem informierte sie sich bei Jan Hofelich über das Homeschooling. Derzeit stünden Schule und Gemeinde in engem Austausch und Kontakt, berichtete Merz.

Austausch von allen per Videokonferenz

"Es ist ein tolles Zusammenarbeiten, mit der Gemeinde, aber auch mit allen Kollegen. Es sind alle sehr engagiert und alle haben sich eingebracht", lobt Hofelich. Das Homeschooling klappe recht gut. So bekommen Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse ihre Lernpakete für die jeweilige Woche nach Hause gebracht. Es gibt einmal pro Woche eine Videokonferenz, in der die Kinder nicht nur mit ihrem Lehrer, sondern auch mit den Mitschülern sprechen und sich austauschen können. "Mit den Kindern zu reden und ihnen zuzuhören ist ganz wichtig", weiß Hofelich.

Über die Kommunikationsapp "SchoolFox" werde Material ausgetauscht, man könne chatten und eben auch Videokonferenzen unkompliziert führen. "Die fertigen Arbeitsblätter können über diesen Weg auch zurückgeschickt werden", erklärt Hofelich. Zusätzlich zu Arbeitsblättern bekämen die Schüler auch viele, meist selbstgedrehte Erklärvideos. "Es bleibt spannend, wie es weitergeht", betont Carmen Merz mit Blick auf den angekündigten tageweisen Präsenzunterricht nach den Pfingstferien. Darüber, wie dieser Schulalltag dann genau ablaufen soll, gebe es noch keine Infos. Doch bis dahin sei ja noch etwas Zeit.