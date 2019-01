Zimmern o. R. Ein in Brand geratener Gaskocher hat am Mittwoch gegen 14 Uhr, einen Feuerwehreinsatz "m Lachengrund" ausgelöst. Ein 35-jähriger Lenker eines Kleinlastwagens parkte sein Fahrzeug an der Laderampe einer Firma, um Waren zu laden. Während der Wartezeit wollte der Lkw-Fahrer im Führerhaus sein Essen zubereiten, teilt die Polizei mit. Hierzu entzündete er im Fußraum des Lastwagens einen Gaskocher. In der Folge kam es zu einer Stichflamme, welche die gesamte Beifahrerseite in Brand setzte. Der 35-Jährige bekämpfte die Flammen mit mehreren Feuerlöschern. Die verständigten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Zimmern löschten den Brand vollständig ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.