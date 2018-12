Zimmern Ganz vorbildlich ohne Zigarette

Zimmern o. R. Die Schüler der Klassen acht und neun an der Grund- und Werkrealschule Zimmern nahmen erfolgreich am bundesweiten Wettbewerb für rauchfreie Klassen "Be Smart – Don’t Start" teil. Dafür wurden die Jugendlichen nun von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg ausgezeichnet. Die Schüler haben neben der Auszeichnung zwei Power-Boxen mit Bewegungsspielen, unter anderem Slacklines, gewonnen.