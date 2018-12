Zimmern Frauen beherrschen Polit-Spielchen

In dem Stück "Frauenpower" geht es um einen etwas ungewöhnlichen Dorfwahlkampf. Zunächst wiegen sich die Herren der Schöpfung in Sicherheit, als sie für den Kommunalwahlkampf kandidieren. Doch plötzlich macht ihnen eine Frauenliste den Rang streitig. Die Herren fürchten um ihre Macht im Gemeinderat und lassen sich so einiges einfallen, um die aufgeweckten Damen auszutricksen. Doch die lassen sich das nicht gefallen und hecken ihren ganz eigenen Plan vom Wahlsieg aus.

Kunigunde Schlotterbeck (Veronika Schreiner) ist die Anführerin der Frauenliste und fällt bereits durch ihre extravagante Garderobe auf, ganz im Gegensatz zu Gisela Keusch (Jeanette Mager), die eher bieder und ein wenig altbacken daherkommt. Die Lacher hat auch Paul (Ludwig Rieder), der Gastwirt der Ratsstube, auf seiner Seite. Denn er hat sein Hörgerät verloren, ist stocktaub und versteht rein gar nichts richtig. Als die Frauen der Frauenliste dann in seinem Apfelkuchen auch noch sein Gebiss finden, herrscht großes Gelächter und Gekreische im Publikum. Metzger August Scharf, gespielt von Enrico Hanke, sorgt mit seinem sächsischen Dialekt ebenfalls für Erheiterung. Auch seine Frau Gerda Scharf (Marianne Flaig) kandidiert für die Frauenliste.

Gemeinderat und Brauereibesitzer Karl Fässle wird von Hans-Peter Wagner dargestellt. Ihr großes Sprachtalent stellte Tamara Gaiss als russische Natascha, eine Bardame im Etablissement "Rosaroter Panther", unter Beweis. Sie gibt den Gemeinderäten, die, wie sie mitteilt, ohnehin bei ihr ein- und ausgehen, pfiffige Tipps für den Wahlkampf – doch ob das hilft?!

Die Hauptrolle des Bürgermeisters Heinz Gscheidle hat Hubert Bross inne. Und sie ist ihm wie auf den Leib geschrieben. Wortgewandt, knitz und durchsetzungsstark versucht er seine Mannen auf Trab zu bringen. So wird Gemeindeinspektor Hannes Klug (Gerolf Albrecht-Kuhlmann) von ihm kurzerhand zur Klugin umgewandelt. Dafür erhält er sogar 500 Euro aus der Gemeindekasse. Doch ob man diesem Kerl Gemeindeinspektor überhaupt trauen kann, da sind sich die Gemeinderäte auch nicht so sicher. Am Ende gibt es bei der Wahl doch so manche Überraschung.

Mehr sei hier nicht verraten. Es gibt ja noch weitere Aufführungen, die Besucher dürfen also gespannt sein.