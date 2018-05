Zimmern FAZZ-Standort am Dorfplatz wackelt gehörig

Sind die Tage des Jugend- und Familienzentrum (FAZZ) am bisherigen Standort also bald gezählt? Durchaus denkbar. Das Gremium ist für eine Vermietung oder sogar für einen Verkauf des Teileigentums der Gemeinde offen, wie Kämmerer Martin Weiss auf Nachfrage erfuhr. "Die Räumlichkeit ist eher für einen Laden geeignet und zu ungemütlich für einen Aufenthaltsraum", warf Gemeinderätin Christine Löffler ein. Ihr Kollege Arndt Sakautzky erinnerte, dass die Räume damals als Jugendhaus von der Gemeinde erworben worden seien, "doch die Jugendlichen wollen nicht in einem Glaskasten sitzen". Merz stellte klar: "Wir werden keinen Jugendraum daraus machen. Was funktioniert, das soll bleiben, wir wollen aber die Senioren miteinbeziehen." Die Gemeinde wolle dafür mögliche Fördermittel in Anspruch nehmen.

Die Bürgermeisterin dachte dabei wohl an die Kooperation der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit dem Landkreis, die seit diesem Jahr in Kraft ist und über die in den Kommunen des Landkreises die Seniorenarbeit finanziell unterstützt wird (wir haben darüber berichtet). Merz erwähnte Gespräche mit Vertretern der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Zimmern. Diese hätten erklärt, was sie sich konkret wünschen. Die Bürgermeisterin wies ausdrücklich darauf hin, dass man sich jetzt um eine Nachnutzung bemühen werde. "Wir werden aber nicht morgen den Raum abschließen, sondern ihn bis zu einer Entscheidung nutzen." Konkrete Vorschläge für einen Ersatzraum wurden nicht genannt.