Zimmern Es klemmt am Licht

Es hörte sich nicht gut an, was Ortsvorsteher Gerhard Wodzisz in der vergangenen Sitzung verkündete. Die Beleuchtung sei defekt, bedauerte Wodzisz. Die Elektroarbeiten hätten bisher die Firma Elektro Bantle erledigt. Die Zimmerner Firma könne dies aber nicht mehr übernehmen. Nur gut, dass am Stettener Ratstisch fachkundige Handwerker sitzen.

Torsten Knapp und Arnd Sakautzky sicherten zu, sich der Sache anzunehmen. "Bringt ihr es bis Weihnachten fertig?", fragte der Ortsvorsteher nach. Von den zwei Ortschaftsräten kam ein klares Signal.