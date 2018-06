Zimmern Es gibt neue Perspektiven für die Eschach

In den letzten Sitzungen wurde dieses Thema immer wieder angesprochen. Nun könnte sich eine Lösung anbahnen. Er habe mit dem Eigentümer der früheren Mühle gesprochen, berichtete Ortsvorsteher Rainer Haas. Dieser sei nicht abgeneigt, einen Teil der Fläche an der Eschach zu veräußern. "Wir sind allerdings ganz am Anfang", stellte der Ortsvorsteher fest. Denn jetzt gelte es, noch mit dem Wasserwirtschaftsamt Gespräche zu führen. Die Ratsmitglieder äußerten sich rundweg positiv und begrüßten das Vorgehen des Ortsvorstehers.

Denkbar seien im dortigen Bereich Sitzplätze wie auch eine Liegewiese. Das dafür vorgesehene Eschachgrundstück befindet sich gegenüber dem Gasthaus "Hirsch".

Eine Grillstelle sehen die Räte dort allerdings als problematisch an. "Wir haben im Dorf eine Grillstelle", hieß es am Ratstisch. Es wurde dabei auch auf die aktuellen Probleme der Stadt Schramberg am dortigen Freizeitbereich "Berneckstrand" hingewiesen.