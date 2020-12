Zimmern Ernst Beuter: Sein Leben war die Krippe

Mehr als vier Jahrzehnte war er fortan in seinem Heimatort Stetten als Landwirt und Gastwirt tätig. "Nach einem arbeitsreichen Leben starb der Krippenkünstler, der als verschlossener Einzelgänger charakterisiert wird, am 29. Mai 1977", so Ingeborg und Bernhard Rüth.

Das große Hobby Beuters war das Schnitzen. Mehr als 70 Jahre blieb er dieser Beschäftigung treu. Ihren Anfang nahm die Beuter-Krippe wohl um 1926. Bis zu seinem Lebensende arbeitete er an seiner Krippe. Neben dem nie vollendeten Hauptwerk hinterließ er aber auch weitere Werke sakraler Kunst, darunter den im Stettener Krippenraum ausgestellten Palmen und plastische Darstellungen des Abendmahls und der Kreuzabnahme.

"Die nachgelassenen Werkstücke belegen die routinierte Schnitztechnik des künstlerischen Autodidakten, der sich über seine Arbeitsweise jedoch nie geäußert hat" schreiben Rüths.

Egon und Ilse Rieble, die sich ebenfalls mit dem Werk Beuters beschäftigt haben, schrieben einst: "Ernst Beuter war zeitlebens auf dem Weg nach Bethlehem, ohne es je mit eigenen Augen gesehen zu haben." Die Welt der Bibel habe Beuter fasziniert. Kirchenfrömmigkeit und völkerkundliches Interesse seien dabei in eins gegangen. Er informierte sich über Literatur mit Reiseberichten und kulturgeschichtlichen Darstellungen über Krippen aller Art und setzte dies dann für "sein" Werk um.

Und auch Souvenirs aus dem Heiligen Land fanden nicht nur den Weg nach Stetten, sondern direkt auf den Krippenberg. Diese Tatsache fasziniert besonders. Offenbar bekam Ernst Beuter Steine und Scherben, die ihm Palästina-Reisende mitbrachten und so Bethlehem auch greifbar machten.

Den Grund zur Krippe legte Ernst Beuter zunächst in der mütterlichen Wohnung im ehemaligen Hagenhaus in der Lackendorfer Straße 23 in Stetten. Im ehemaligen Gasthaus "Löwen" in der Alemannenstraße 9, in das er 1938 eingeheiratet hatte, baute er die Krippe später zu ihrer heutigen Größe aus.