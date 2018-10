Zimmern Entscheidungen nachträglich in Frage gestellt

Bürgermeisterin Carmen Merz ließ jedenfalls diese Worte so nicht stehen. Kraft Hauptsatzung ist sie Mitglied der beschließenden Ausschüsse, zudem wohnt sie ja nicht in Zimmern, gehört also auch zu den von Löffler Angesprochenen.

"Ich finde es schade, dass dies immer wieder Thema ist und glaube wohl, dass die anderen Mitglieder die Angelegenheiten in Zimmern richtig einschätzen können", erwiderte sie direkt darauf. Gleichwohl räumte Merz ein, dass über die grundsätzliche Sitzverteilung diskutiert werden könne. Angesichts der bevorstehenden Kommunalwahl im nächsten Frühjahr schlug die Bürgermeisterin aber vor, die Beratung über die Sitzverteilung im Ausschuss erst nach der Wahl anzugehen. Die überwiegende Mehrheit der Ratsmitglieder (13 mal Nein) folgte Merz und lehnte den Antrag von Löffler ab.

Dass die Überlegungen von Löffler zur Sitzverteilung im Ausschuss nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigte auch der Tagesordnungspunkt "Überprüfung der Sitzverteilung für die Wahl der Gemeinderäte bei der nächsten Kommunalwahl". Das Gremium beschloss in der Sitzung, die Erhöhung der Mandatssitze für Zimmern von bisher zehn auf elf (wir berichten noch ausführlich). Löffler hatte noch ein Anliegen: Die Einladungen zu den Ausschusssitzungen sollten auch an die übrigen Gemeinderatsmitglieder verschickt werden. Merz war der Meinung, die Bekanntmachung über das Amtsblatt müsste ausreichen. Sie gehe davon aus, dass jedes Ratsmitglied die Amtlichen Mitteilungen der Gemeinde lese, deutete die Bürgermeisterin an.

Löffler bemängelte des Weiteren, dass die Ausschussmitglieder die Pläne für die Lagerhalle erst an Ort und Stelle ausgehändigt bekommen hätten. "Das war zu spät, ich konnte mich in der Kürze der Zeit kein richtiges Bild machen", wehrte sie sich. Bauamtsleiter Otto Haller wies darauf hin, dass die Besichtigung eher informativen Charakter ("Es hat sich angeboten, weil wir in der Nähe waren") gehabt habe und nur grundsätzliche Dinge angesprochen worden seien.

Der Standort sei schon länger bekannt. Das Baugesuch zur Halle werde ja noch im Gemeinderat beraten, so der Hinweis des Bauamtsleiters.

Weitere Informationen: Die derzeitige Sitzverteilung ist in der Hauptsatzung der Gemeinde Zimmern vom 20. Januar 2010 im Paragraf 4 geregelt. Der Gemeinderat kann die Hauptsatzung (Verfassungsstatut der Kommune) aber jederzeit ändern. Erforderlich ist dazu die qualifizierte Mehrheit. Im aktuellen Zimmerner Gremium wären das zehn Stimmen.