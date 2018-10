Zimmern Enge ist eine lösbare Aufgabe

Zimmern o. R. (kw). In dem eingeschossigen Gebäude war – so die Annahme für die Feuerwehr-Übung – während einer Besprechung der Erzieherinnen (diese wurden von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr gemimt) ein Mülleimer in Brand geraten. Kinder befanden sich am Samstagnachmittag nicht mehr im Gebäude. Eine Flucht über die Eingangstür war wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr möglich. Eine Erzieherin brach aufgrund des Rauches zusammen. Ihre Kolleginnen konnten sich in einen anderen Raum zurückziehen. Das Besondere: Die Platzverhältnisse sind dort beengt. "Gerade darum haben wir die Übung dort durchgeführt", erklärte Burkard.

Die Feuerwehrleute konnten das Brandgebäude mit den Fahrzeugen nicht direkt anfahren und mussten diese auf dem Parkplatz vor der Gesamteinrichtung abstellen. Somit waren die zurückzulegenden Strecken wesentlich länger. Auch verlängerten sich die zu verlegenden Schlauchleitungen. Und das kostete etwas mehr Zeit. "Die Wasserversorgung ist dort gut", stellte der Kommandant fest. Atemschutzträger drangen in das verrauchte Gebäude ein, suchten nach den eingeschlossenen Personen und bargen gleich die zusammengebrochene Erzieherin. Als die Wasserversorgung stand, wurden im Inneren des Gebäudes ein erster Löschangriff gestartet und die eingeschlossenen Personen gerettet.

Zahlreiche Bürger, darunter auch Bürgermeisterin Carmen Merz und viele Kinder, beobachteten aufmerksam die Menschenrettung und Brandbekämpfung in Zimmern. Abteilungskommandant Burkard war mit seinen Feuerwehrleuten zufrieden. Diese hätten die gestellten Aufgaben gut bewältigt.