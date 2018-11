Zimmern Eiserne Disziplin und der Blick fürs Filigrane

Der Sportler mit seiner Zipfelmütze springt übrigens in eine wunderschöne Winterlandschaft, in der sich ein Kollege, die Skier in der Hand, bereits wieder an den Aufstieg macht. Es ist wieder ein Bogen, den Gaiser mit vier Ebenen gestaltet hat. 40 Stunden braucht er, bis ein Exemplar fertig ist. Ach so, und natürlich gibt es auch keine Glühlämpchen mehr. Die stimmungsvolle Beleuchtung kommt per LED-Technologie.

In seiner Werkstatt in Flözlingen entstehen aber auch weniger aufwendige Arbeiten. Als Auftragsarbeit hat er etwa den Mond mit der Katze gestaltet – ein Geschenk für ein Enkelkind. Überhaupt: Monde und Teddys fürs Kinderzimmer machen einen Teil des regulären Angebots aus.

Zu diesem gehören natürlich die aufwendigen Kurrendeleuchter, bei denen Otto Normalhandwerker schon bei der Nennung der Zahl der Bohrlöcher schwindlig wird. Hier ist absolutes Konzentration, Disziplin, eiserner Fleiß und der Blick fürs Filigrane gefragt.