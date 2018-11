Zimmern Eine elegante und schnelle Lösung

Ein Teilstück von der Abzweigung Wildensteiner Straße Richtung Ortsausgang war davon betroffen. Ein besonderes Verfahren sorgte für die schnelle Erledigung. Kunz erklärte den Ratsmitgliedern die einzelnen Schritte bei dieser grabenlosen Sanierungsmethode. Der verwendete Kunststoffschlauch wird bei der Herstellung so verformt, dass er problemlos in die bisherige Gussleitung, und zwar von einem Hydrantenschacht zum anderen, mit einem Drahtseil eingezogen werden kann. Auf der Straße deutete nur ein Fahrzeug mit einer großen Trommel auf die Maßnahme im Untergrund hin. "Da gab es dann schon mal kleinere Behinderungen", räumte Kunz ein. Wenn das Schlauchmaterial im bisherigen Wasserleitungsrohr liegt, wird heißer Wasserdampf durchgeblasen. Das Material passt sich an das Gussrohr an.

Danach folgt die Bearbeitung der Anschlüsse. "Alles hat gut funktioniert", sagte der Bauhofleiter. Zuvor war eine Wassernotversorgung verlegt worden. "Jetzt hoffen wir, dass es recht lange hält", äußerte Bürgermeisterin Carmen Merz. Ortsvorsteher Matthias Sigrist warb um Verständnis, dass die Maßnahme vor der Ausführung nicht im Ortschaftsrat habe besprochen werden können. "Es war Eile geboten, weil die ausführende Firma in der Nähe war und es zeitlich gepasst hat." Vom Ortschaftsrat kamen keine Einwände. Die Gemeinde habe ein Vielfaches an Kosten gespart, erfuhr man auf Nachfrage von Karl-Heinz Faisst.