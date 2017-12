Zimmern Ein Wunsch, der alle einschließt

Etwas schüchtern öffnet Laura die Eingangstür. Sie sei etwas nervös, verrät die 13-jährige Schülerin. Gute Noten wünsche sie sich, um nach ihrem Abschluss gut ins Berufsleben starten zu können. Ihr schwebt etwas im sozialen Bereich vor, am liebsten mit Kindern. Dass sie ein Händchen für den Umgang mit Kindern hat, zeigte sich vor etwa zwei Jahren. Denn seither passt sie ab und zu auf das kleine Nachbarskind Leni auf. Auch um den zweijährigen Felix kümmert sie sich gerne – und auch zuverlässig, wie Mama Nicole weiß.

"Das ist Leni", sagt Laura und zeigt auf ein Bild in einem Fotoalbum. "Leni und ich machen immer ganz viele Spiele", erzählt die 13-Jährige schmunzelnd, als sie die Bilder anschaut. "Am meisten Spaß macht es ihr, wenn wir Fangen spielen."

Durch die positiven Erfahrungen, die sie beim Babysitten sammelte, war für Laura klar, dass sie ihr Schulpraktikum in einem Kindergarten machen möchte. In Horgen schnupperte sie eine Woche lang in den Beruf der Erzieherin hinein. "Es gab ein Mädchen, das sich nie getraut hat, mit den anderen Kindern zu spielen. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich da war, hat sie dann mit allen gespielt." In Lauras Erzählung schwingt auch etwas Stolz mit.