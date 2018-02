Zimmern Droht Zimmern jetzt gar ein "HExit"?

Zimmern-Horgen. Nur einmal im Jahr lauschen die Horgener so erwartungsvoll dem Klang der Kirchturmglocken: Am Fastnachtssamstag ertönte nach Beendigung des Läutens der Startschuss zum Umzug der Zapfa-Male. Entstanden aus einer "Schnaps-Idee" – im wahrsten Sinne des Wortes – fand der Umzug nun schon zum fünften Mal in Folge statt, wie es in einer Mitteilung heißt. Eine Besonderheit gab es dieses Jahr: Bürgermeisterin Carmen Merz soll sich eine Ehrentribüne gewünscht haben – vielleicht, weil man sie in Zimmern beim Kinderumzug schnöde im Schneematsch stehen ließ? Da ließ sich die Horgener Zimmerei nicht lange bitten. Zapfenmale-Präsident Franz Rohrer sorgte mit seinen Männern für standesgemäß trockene Füße der Ehrengäste direkt gegenüber vom Zapfa-Male-Narrenbaum, den die Linde Post stellte.