Zimmern Die Wunden von Bern oder: die Leiden zweier 15-Jähriger

Zuhause angekommen, spielten wir die Tapferen und wollten keine Weicheier sein. Nun mussten wir unsere Mütter überzeugen, wie wichtig dieses Fußballspiel für uns und die ganze Menschheit sei und uns 50 Pfennig Eintrittsgeld vorzustrecken.

Dann im Sonnensaal (klingt makaber) in der dritten Reihe regungslos eingekeilt wie Statuen. Jede Bewegung war schmerzhaft. 6. Minute: Tor für Ungarn durch Puskás. Totenstille im Sonnensaal. 8. Minute: Tor für Ungarn durch Czibor. Noch totenstiller. Saalstarre!

Dann die 10. Minute: Tor für Deutschland durch Max Morlock. Und Reporter Herbert Zimmermanns lang gezogener Toooorruf. Der Saal explodierte. Waren denn alle verrückt geworden? Alle waren außer Rand und Band. Unter Freudengeheul wurden unsere geschunden, verbrannten, halb gehäuteten Rücken und Schultern malträtiert, auf ihnen getrommelt. Es war ein Tor, das weh tat.

Meinem Kumpel und Leidensgenossen Karl und mir blieb nur die Flucht durchs nächste erreichbare Fenster! Dies war Rettung in höchster Not. Von außen drückten wir unsere Gesichter an die Fen­ster, bekamen "fern- und kleinsehend" mit, was sich so abspielte. Hörten Zimmermann, wie er Rahn (17.) und wieder Rahn (84.) schrie, sahen groß und klein, alt und jung hüpfend und wild um sich schlagen. Aber wir waren in Sicherheit. Auch wenn das Preis-Leistungsverhältnis für 10 Minuten Schauen nicht stimmig war.

Nach dem Spiel suchten wir das Weite, die Einsamkeit, machten um jede Fußballverdächtigen einen weiten Bogen und schliefen die kommenden Nächte mit dem Gesicht ins Kissen gedrückt, bis sich die Haut auf Rücken und Schultern erneuert hatte.

In der Zwischenzeit verfolgte ich doch einige Weltmeisterschaften. Wichtig ist, dass weltweit nach gleichen Normen und Regeln gespielt wird. Nicht nur spielen, sondern auch weltweit nach gleichen Regeln zu handeln, wird leider zur Zeit sehr in Frage gestellt.

Zimmermanns lang gezogene Torschreie jagen mir heute noch sonnenbrandheiße Schauer über den Rücken. Ich werde meinen Kumpel anrufen, ob wir zusammen das Spiel gegen Schweden anschauen. Gesünder und weniger stressig ist wohl, stattdessen ein Eiscafé in Rottweil zu überfallen! Der Autor, Alfons Bippus, kommt aus Zimmern o. R.