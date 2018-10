Zimmern Details geklärt

In der jüngsten Sitzung hat es dann aber doch noch geklappt. Die Ortschaftsratsmitglieder machten einen Knopf an die Sache. Rechts vom Haupteingang werden die Vereinsschilder (Musikverein, Sportverein und Trachtenverein) in gleicher Größe untereinander montiert. Über die Reihenfolge beim Montieren wurde noch nicht diskutiert.