Zimmern o. R. (apf). "Mach’ es wie die Sonnenuhr, zähl’ die heiteren Stunden nur." Dies hat die Kirchengemeinde St. Konrad zwar nicht gemacht, aber sie hat das leidige Pro­blem der Zeitumstellung am 28. Oktober elegant umschifft. Und dabei das gefühlte Selbstverständnis der Bevölkerung einer stolzen Gemeinde sichtbar zum Ausdruck gebracht. Zimmern ob Rottweil ist seiner Zeit voraus. Und zwar um genau eine Stunde. Ein Blick auf die Kirchturmuhr lohnt sich. Wo es in Rottweil 14 Uhr, ist es in Zimmern 15 Uhr. So weiß in diesen Tagen jeder, dass die Vordenker in Zimmern, in der Gemeinde der Teufel, Kammerer und Mager, zu Hause sind. Das ganze Jahr Sommerzeit, dieser Wunsch, der sogar vor einigen Wochen das Europa des Jean-Claude Juncker erreicht hat, ist in der Heimat der Beck, Becker und Rottler ohne großes Brimborium umgesetzt. Und es gibt sogar Fußballfans, die nun wissen, dass ihre Ahnung, das Landesliga-Spitzenteam des SVZ sei schneller unterwegs als die Schwarz-Gelben jenseits der Umgehungsstraße, keine Sinnestäuschung sei.