Zimmern Den Segen verbreiten

Die Sternsinger-Aktion gibt es bereits seit mehr als 60 Jahren. So auch in Zimmern, wo die KJG mit ihren Gruppenkindern und GruppenleiterInnen jedes Jahr teilnimmt. Weil man über das Jahr hinweg viele tolle Veranstalten vom Zeltlager bis zur Fasnets­party erlebe, sei man dankbar und denke deshalb auch an Kinder, die solch schöne Momente nicht erleben können.

So werden am Dreikönigstag mehr als 60 Kinder und 30 jugendliche Begleiter in zwölf Gruppen bei Wind und Wetter in Zimmern unterwegs sein und den Segen Gottes in die Häuser bringen. Mit dem gesammelten Geld kann besonders Kindern mit Behinderungen geholfen werden. Fragen und Wünsche können an das katholische Pfarramt oder an Herbert Müller gerichtet werden.