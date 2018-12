Zimmern Chöre stimmen aufs Weihnachtsfest ein

Zimmern o. R. Das Adventskonzert des Zimmerner Gesangvereins Liederkranz ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders im Ort und sorgt immer für ein volles Haus in der St. Konradkirche. Am Sonntag, 16. Dezember, ist es wieder soweit und die Chöre laden in die frisch renovierte Kirche ein. Beginn ist um 17 Uhr. Das Programm verspricht einen abwechslungsreichen Konzertabend.