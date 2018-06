Zimmern Braucht Zimmern einen Ortschaftsrat?

Natürlich hätten die erforderlichen Änderungen der Hauptsatzung auch finanzielle Auswirkungen. Für das zusätzliche Zimmerner Ortsgremium fielen einmal Sitzungsgelder an. Diese betragen bei Sitzungen bis zu drei Stunden 35 Euro. Darüber hinaus zahlt die Gemeinde 45 Euro Sitzungsgeld. Die Sätze waren erst jüngst um fünf Euro angepasst worden.

Weitere Kosten: Die Ortsvorstehertätigkeit wird mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. Die festgelegten Höchstsätze richten sich nach der Anzahl der Einwohner. Die Kommunen können vom Höchstbetrag einen Prozentsatz bestimmen. Die angewandten Prozentsätze für die Entschädigungen müssen nicht in allen Ortsteilen gleich sein. In Dietingen zum Beispiel erhält die Dietinger Ortsvorsteherin einen weitaus geringeren prozentualen Anteil vom Höchstbetrag als ihre Kollegen aus den Ortsteilen. Die Begründung: Im Hauptort übernimmt der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung viele Aufgaben, welche in den Ortsteilen teilweise von den Ortsvorstehern erledigt werden. Auf die Gemeinde Zimmern kämen auf jeden Fall nicht unerhebliche Kosten zu. Wie hoch diese sind, wird die Gemeindeverwaltung zur nächsten Sitzung präsentieren.

Zweifelsohne haben die Themen Inkom-Erweiterung und Flächennutzungsplan 2030 die fünf Ratsmitglieder zu ihrem Schritt bewogen. Vermutlich gab die Abstimmung in der Sachen Inkom-Erweiterung vor wenigen Wochen den Ausschlag.

Zum Sitzverhältnis im Gemeinderat ist Folgendes zu sagen: Zimmern stellt zehn Gemeinderäte, die Teilorte aus dem Eschachtal sieben Ratsmitglieder. Bei der Abstimmung über das heiße Thema Inkom waren die Zimmerner Gemeinderäte gespalten. Fünf Mitglieder votierten dafür, fünf dagegen. Mit Einbeziehung der stimmberechtigten Bürgermeisterin ergab sich ein Abstimmungs-Ergebnis von zwölf zu sechs.

Vereinzelt haben sich in den vergangenen Jahren einige Kommunen aus Baden-Württemberg mit der Einführung eines Ortschaftsrates im Kernort befasst. So hat die Gemeinde Königsfeld im vergangenen Jahr einen Ortschaftsrat für Königsfeld abgelehnt. Auch manche Ortschaftsräte haben sich seit der Reform aufgelöst. So geschehen im Dunninger Teilort Seedorf, wo man in 2014 auf die Vertretung durch einen Ortschaftsrat verzichtete.

Auch bei der Mitgliederversammlung der CDU Zimmern kam dieser Punkt auch zur Sprache. Der Antrag stieß dort auf wenig Gegenliebe. Im Ortschaftsrat Stetten wurde das Thema am Rande kurz angesprochen. Ein Ortschaftsrat Zimmern sei unnötig, hieß es von dort.

Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 19. Juni, öffentlich ab 18.30 Uhr in der "Arche". Auf der Tagesordnung stehen die Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; Bauangelegenheiten; das Feuerwehrgerätehaus; die Neubeschaffung eines Rasentraktors für den Bauhof sowie der Neubau der Drei-Feld-Sporthalle. Weiterhin geht es um die Schaffung eines Ortschaftsrats für den Kernort Zimmern; die Bildung von Haushaltseinnahmeresten und -ausgaberesten sowie Bekanntgaben, Verschiedenes und Anfragen.