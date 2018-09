Zimmern Blitzer: Gemeinde bleibt dran

Zimmern o. R. (kw). Die Verkehrssituation in der Gemeinde Zimmern stand bei der Klausurtagung des Gemeinderats, die vor den Ferien stattfand, auf der Tagesordnung. Vermutlich weit oben. In den Sitzungen der nächsten Monate würden die Themen Verkehr und Kindergarten nun in öffentlicher Sitzung intensiv beraten, kündigte Bürgermeisterin Carmen Merz am Dienstagabend an.