Zimmern Betrachter entscheidet, was er sieht

Apropos Objekte: Brigitte Teufel hat eigens für die Ausstellung auch kleine Objektkästen gefertigt. Mit viel Liebe zum Detail und sehr filigran sind die Kästen mit Fundstücken aus dem Wald, kleinen Hirschfiguren, Collagen und zarten Malereien ausstaffiert. Beim Malen plant Brigitte Teufel selten voraus. "Ich lasse mich ganz vom Zufall inspirieren, oder folge einfach meiner Intuition", erzählt sie. Das Schwierigste an einem Bild sei immer, es fertig zu malen. "Dafür braucht man manchmal viel Mut", sagt sie. Man könne durchaus zerstörerisch einzuwirken, oder der Arbeit eben noch das I-Tüpfelchen zu verleihen.

Brigitte Teufel arbeitet bei ihren Bildern viel mit Bitumen, das den Bildern nicht nur Plastizität, sondern auch einen "erdigen Charakter" verleiht, wie sie sagt. Man habe dann eine Art Mikrokosmos. Und dann gestaltend auf das Ergebnis einzuwirken, sei kaum möglich. Man könne sich vom Ergebnis aber durchaus inspirieren lassen.

"Das Schöne an den abstrakten Bildern ist, dass jeder Betrachter selbst etwas sehen und für sich entdecken kann. Es ist nichts vorgegeben.

Und so ist es auch bei ihren neuesten Arbeiten. Es finden sich Blätter in allen Formen und Facetten, leicht angedeutet, als filigrane Linien, aber auch in ihrer ganzen Kraft und Fülle. Zudem werden die in kräftigen Farben gemalten Formen zu verbliebenen Herbstblumen oder zu buntem Laub. Und aus einem Bild lugt sogar ein Specht hervor. Ganz zart.

Die Ausstellung im Atelier von Brigitte Teufel im Pulverweg 12 in Zimmern hat am kommenden Sonntag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag, 26. und Dienstag, 27. November, kann die Ausstellung von 15 bis 19 Uhr besucht werden.