Zimmern Bei Kita noch warten

Zimmern-Stetten (kw). Die Beratung über die Schaffung von Krippenplätzen (U3) im Kindergarten Stetten stand auf der Tagesordnung des Stettener Ortschaftsrats am Mittwochabend. Und das hörte sich recht interessant an. Vielleicht kamen auch gerade deswegen drei Zuhörer zur Sitzung in das Rathaus. Der Punkt wurde dann aber mit Einwilligung des Gremiums gleich zu Beginn der Beratungen abgesetzt.